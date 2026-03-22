tutti in fuga dal socialismo europeo

Le elezioni, seppur parziali, tenutesi qualche settimana fa in due importanti Paesi come l’Inghilterra e la Germania hanno inviato un messaggio univoco. Nel Regno Unito il Partito laburista ha perso nel collegio di Gorton e Denton, alla periferia di Manchester, nel Nord-Ovest dell’Inghilterra, dove vinceva da decenni. I laburisti sono stati superati dai Verdi e da Reform UK, partito di destra sovranista e populista in ascesa. Era un’elezione piccola ma importante, per valutare lo stato di salute del partito, dopo alcuni recenti scandali che hanno messo sotto pressione la leadership del primo ministro Keir Starmer. In Germania, nel Baden-Württenmberg, si è assistito a una umiliante sconfitta del partito che fu di Willy Brandt, che ha raccolto solo il 5,5% dei voti. 🔗 Leggi su Laverita.info

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