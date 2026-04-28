Tripletta per il Re Sole | Bergamo trionfa sulle acque di Licata

Il pilota di Pordenone ha vinto due gare e ottenuto un terzo posto a Licata il 26 aprile, durante una competizione di motonautica. Ha dominato le categorie SKI F2 e F4 del campionato italiano. La sua performance ha portato alla conquista di tre podi in una sola giornata. La gara si è svolta sulle acque di Licata, con il pilota che ha dimostrato grande velocità e controllo.

? Cosa sapere Andrea Bergamo conquista due primi posti e un terzo podio a Licata il 26 aprile.. Il pilota di Pordenone domina le categorie SKI F2 e F4 del campionato italiano.. Il pilota di Pordenone, Andrea Bergamo, ha conquistato tre podi durante il Campionato italiano di moto d’acqua tenutosi a Licata nel fine settimana del 25 e 26 aprile 2026, dominando le competizioni in Sicilia. L’atleta friulano, già noto tra gli appassionati con l’appellativo di Re Sole, ha mostrato una superiorità tecnica schiacciante sulle acque siciliane, portando a casa due primi posti e un terzo piazzamento. Nello specifico, la prestazione di Bergamo si è tradotta in una vittoria nella categoria SKI F2 e in un altro successo nella classe SKI F4, mentre nella prova SKI Superjet ha ottenuto la terza posizione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tripletta per il Re Sole: Bergamo trionfa sulle acque di Licata Notizie correlate Lalayan trionfa a Batumi: tripletta d’oro per il gigante armeno? Cosa sapere Varazdat Lalayan vince la tripletta +110 kg ai Campionati Europei 2026 a Batumi. Pineto trionfa: 4-1 alla Virtus, Falcone fa la triplettaIl Pineto ha strappato la Coppa Italia di Eccellenza femminile battendo la Virtus Anxanum per 4-1 allo stadio Francesco Pallozzi di Sulmona.