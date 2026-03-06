Pineto trionfa | 4-1 alla Virtus Falcone fa la tripletta

Il Pineto si aggiudica la Coppa Italia di Eccellenza femminile dopo aver battuto la Virtus Anxanum con il punteggio di 4-1 allo stadio Francesco Pallozzi di Sulmona. Durante la partita, Falcone ha segnato una tripletta, contribuendo in modo decisivo alla vittoria della squadra. La gara si è svolta domenica pomeriggio davanti a un pubblico numeroso.

Il Pineto ha strappato la Coppa Italia di Eccellenza femminile battendo la Virtus Anxanum per 4-1 allo stadio Francesco Pallozzi di Sulmona. La vittoria, ottenuta il 4 marzo 2026, segna una rivincita storica dopo lo sfioramento del trofeo l'anno precedente ai calci di rigore. Esmeralda Falcone è stata la protagonista assoluta con una tripletta, mentre Silvestri ha siglato il risultato nei minuti finali. L'amministrazione comunale ha già annunciato una ricezione ufficiale in Municipio per celebrare questo traguardo sportivo e sociale. La riscrittura della storia sul campo L'evento si è svolto a Sulmona, dove la formazione biancazzurra ha imposto il proprio gioco contro la Virtus Anxanum di Lanciano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

