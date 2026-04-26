Lalayan trionfa a Batumi | tripletta d’oro per il gigante armeno

A Batumi, durante i Campionati Europei 2026, Varazdat Lalayan ha conquistato tre medaglie d’oro nella categoria +110 kg, totalizzando 451 kg. La sua prestazione ha consolidato la sua posizione in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’atleta armeno ha dimostrato grande forza e tecnica durante le varie discipline della competizione. La vittoria ha portato un risultato storico per il suo Paese in questa manifestazione.

? Cosa sapere Varazdat Lalayan vince la tripletta +110 kg ai Campionati Europei 2026 a Batumi.. L'armeno chiude con 451 kg totali consolidando il primato verso Los Angeles 2028.. A Batumi, il podio della categoria +110 kg maschile ai Campionati Europei 2026 vede trionfare Varazdat Lalayan, che chiude la rassegna continentale in Georgia con una tripletta d’oro assoluta dopo un totale di 451 kg. La giornata conclusiva della competizione georgiana si è concentrata sulla massima categoria dei pesi massimi, dove l’atleta armeno ha confermato la propria supremazia internazionale. Il ventiseienne, che nel 2024 a Parigi ha conquistato l’argento olimpico venendo superato solo dall’icona locale Lasha Talakhadze, ha dominato le specialità dello strappo e dello slancio, ottenendo anche il titolo complessivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lalayan trionfa a Batumi: tripletta d’oro per il gigante armeno Notizie correlate Sollevamento pesi, Varazdat Lalayan domina e fa tripletta nei +110 kg agli EuropeiVa ufficialmente in archivio anche l’ultima gara della giornata conclusiva dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, primo grande evento... Fantastica Federica Brignone, trionfa in gigante e vince il secondo oro olimpicoAGI - Fantastica Federica Brignone! Sulla pista 'Olympia delle Tofane' a Cortina d'Ampezzo, baciata dal sole che rende la neve non così compatta, la...