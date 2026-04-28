Trionfo di pubblico al Marrucino per Massimiliano Gallo che riceve anche il premio dalla prosa FOTO

Lo scorso fine settimana, al teatro Marrucino di Chieti, l’attore napoletano Massimiliano Gallo ha riscosso grande entusiasmo dal pubblico presente. Durante l’evento, ha ricevuto il premio assegnato dalla sezione “Prosa” del teatro. La serata ha visto una partecipazione numerosa di spettatori, che hanno applaudito l’attore durante la consegna del riconoscimento. L’appuntamento ha attirato l’attenzione degli appassionati di teatro della zona.

L'attore napoletano Massimiliano Gallo, protagonista lo scorso fine settimana a Chieti, ha ricevuto il premio dalla “Prosa” del Marrucino. La cerimonia in teatro, con il maestro Davide Cavuti, direttore della stagione di prosa e il direttore amministrativo Cesare Di Martino.“Vi ringrazio di cuore.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Massimiliano Gallo con «Malinconico. Moderatamente felice» al teatro MarrucinoAl teatro Marrucino venerdì 24 aprile, alle ore 21, e in replica sabato 25 aprile alle ore 21 (Turno A) e domenica 26 aprile, ore 17. Teatro Marrucino: Massimiliano Gallo celebra l’imperfezione umanaIl palcoscenico del teatro Marrucino si prepara ad accogliere Massimiliano Gallo per la messa in scena di Malinconico. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Salto ostacoli: trionfo di Bucci nel GP LGCT di Città del Messico; Trionfo di sport e tradizione al Palio Marinaro 2026 di Santa Fermina; Ferrari Challenge al Mugello, trionfo di Max Mugelli in Gara 2 tra colpi di scena e sorprese; Una famea de mati, prima e dopo. Trionfo di passione e pubblico. Milazzo: l’Istituto Impallomeni celebra il trionfo di Coline Saia a The Voice of the SeaApplausi, emozioni e talento internazionale: si chiude così l’esperienza degli studenti dell’I.I.S. G.B. Impallomeni di Milazzo, saliti a bordo della nave Costa Smeralda per partecipare al contest m ... 24live.it Romics 36: trionfo di Pop Culture tra icone mondiali e record di pubblico, appuntamento a ottobreROMA - Si è conclusa con un bilancio trionfale la 36^ edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games. Dal 9 al 12 april ... etrurianews.it #Umbria, a Sant’Anatolia di Narco trionfo di colori e profumi con ‘Primavera in Valnerina’ https://shorturl.at/eGGqi - facebook.com facebook Condanno i gravi episodi di violenza e gli scontri in occasione di quella che dovrebbe essere una festa di tutti gli italiani, in ricordo dei caduti e di coloro che si unirono indistintamente per il trionfo della libertà. Esprimo solidarietà ai giovani di Forza Italia ai qua x.com