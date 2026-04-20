Teatro Marrucino | Massimiliano Gallo celebra l’imperfezione umana

Al teatro Marrucino si prepara una nuova rappresentazione con Massimiliano Gallo protagonista dello spettacolo intitolato Malinconico. La commedia è stata annunciata per le prossime settimane e vedrà l’attore salernitano calcare il palco in un ruolo di primo piano. L’evento richiamerà il pubblico locale e si inserisce nel cartellone teatrale della stagione corrente. La data ufficiale dell’evento non è ancora stata comunicata.

Il palcoscenico del teatro Marrucino si prepara ad accogliere Massimiliano Gallo per la messa in scena di Malinconico. Moderatamente felice, un evento che segnerà il penultimo appuntamento della stagione di prosa sotto la direzione artistica di Davide Cavuti. Lo spettacolo, frutto della collaborazione creativa tra Diego De Silva e lo stesso Gallo, che ricopre anche il ruolo di regista, troverà spazio in tre diverse date: venerdì 24 aprile alle ore 21, sabato 25 aprile sempre alle ore 21 per il p .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teatro Marrucino: Massimiliano Gallo celebra l’imperfezione umana Notizie correlate Massimiliano Gallo con «Malinconico. Moderatamente felice» al teatro MarrucinoAl teatro Marrucino venerdì 24 aprile, alle ore 21, e in replica sabato 25 aprile alle ore 21 (Turno A) e domenica 26 aprile, ore 17. Massimiliano Gallo ospite al Teatro Ricciardi di CapuaTempo di lettura: 2 minutiIl Teatro Ricciardi di Capua è pronto ad accogliere uno dei volti più intensi e amati del cinema e del teatro italiano:... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Massimiliano Gallo protagonista al Teatro Marrucino con Malinconico. Moderatamente felice; Malore improvviso in centro a Chieti: muore pensionato davanti a un bar; Legnini inaugura il comitato elettorale di Chieti Scalo. Massimiliano Gallo con «Malinconico. Moderatamente felice» al teatro MarrucinoAl teatro Marrucino venerdì 24 aprile, alle ore 21, e in replica sabato 25 aprile alle ore 21 (Turno A) e domenica 26 aprile, ore 17.30, (Abbonati Turno B) andrà in scena lo spettacolo «Malinconico. M ... chietitoday.it La salita, raddoppiano in Campania le sale per il film esordio alla regia di Massimiliano GalloGiovedì 16 alle 18 l'attore e regista saluta il pubblico con parte al cinema teatro Gloria a Pomigliano d'Arco. Alle 21 al Teatro Ricciardi di Capua e alle ... napoli.repubblica.it Rassegna di Teatro Amatoriale Premio Marrucino 2026 Venerdì 8 Maggio ore 21:00 Compagnia ATRIANA di Atri (Te) CHE SCE BENEDETTE STI BADANTE di Giancarlo Verdecchia con con Carmela Ranalli, Fausto Verdecchia, Giulia Di Giacomantonio, Dant - facebook.com facebook