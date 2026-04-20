Massimiliano Gallo con Malinconico Moderatamente felice al teatro Marrucino

Venerdì 24 aprile alle 21, il teatro Marrucino ospiterà lo spettacolo «Malinconico. Moderatamente felice» con l’attore Massimiliano Gallo. La stessa produzione sarà replicata sabato 25 aprile alle 21 e domenica 26 aprile alle 17. La rappresentazione si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito, con ingressi programmati per le diverse serate.

Al teatro Marrucino venerdì 24 aprile, alle ore 21, e in replica sabato 25 aprile alle ore 21 (Turno A) e domenica 26 aprile, ore 17.30, (Abbonati Turno B) andrà in scena lo spettacolo «Malinconico. Moderatamente felice» con protagonista il noto attore napoletano Massimiliano Gallo. Sarà il.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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