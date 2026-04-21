Il Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento aderisce a Confindustria Benevento

Il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento ha annunciato la propria adesione a Confindustria Benevento. L’istituzione musicale ha comunicato questa decisione attraverso un comunicato ufficiale, specificando i dettagli dell’accordo e le eventuali collaborazioni future. La notizia è stata diffusa pubblicamente e riguarda il coinvolgimento del conservatorio nel network associativo locale. La comunicazione si inserisce in un contesto di iniziative di collaborazione tra il conservatorio e le realtà economiche della zona.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento rende noto che il Consiglio di Presidenza di Confindustria Benevento, nella seduta del 14 aprile 2026, ha deliberato l’accoglimento della domanda di adesione dell’Istituzione, formalizzandone l’ingresso nel sistema associativo. L’adesione si colloca all’interno di una strategia istituzionale orientata al rafforzamento delle relazioni tra il sistema dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e il tessuto produttivo, con l’obiettivo di promuovere processi integrati di sviluppo culturale, economico e tecnologico del territorio. Il Conservatorio “Nicola Sala”, istituzione pubblica di alta formazione afferente al Ministero dell’Università e della Ricerca ai sensi della Legge n.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento aderisce a Confindustria Benevento Notizie correlate Conservatorio – Storico protocollo d’intesa tra il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento e il Festival Puccini di Torre del LagoTempo di lettura: 3 minuti È stato sottoscritto uno storico protocollo d’intesa tra il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento,... Storico protocollo d’intesa tra il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento e il Festival Puccini di Torre del LagoTempo di lettura: 3 minuti È stato sottoscritto uno storico protocollo d’intesa tra il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Conservatorio Mascagni, domenica 12 aprile il quarto concerto della rassegna Pietro Nardini; Fermo, al Conservatorio Pergolesi la masterclass di Massimo Somenzi tra pianoforte e musica da camera; L’enfant et les sortilèges, al teatro Secci di Terni una giornata dedicata a Ravel con il conservatorio Briccialdi; Masterclass di flauto con Sébastian Jacot al conservatorio Torrefranca di Vibo, tre giorni di alta formazione internazionale · ilvibonese.it. VIDEO | La Resurrezione di Cristo nella produzione del Conservatorio di TeramoDue date per l'allestimento dell'opera di Perosi con gli studenti e i docenti del Braga e la collaborazione della pro loco Musiano ... ekuonews.it Teramo, il Braga porta in scena La Resurrezione di Cristo di PerosiIl Conservatorio Statale di Musica Gaetano Braga conferma la propria vocazione di centro d’eccellenza nella formazione e nella produzione artistica con un nuovo progetto di grande rilievo ... rete8.it Concerti del Conservatorio Statale di Ravenna "G. Verdi" per i Musei nazionali di Ravenna facebook