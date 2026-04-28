Trieste raccordo paralizzato per un tir in avaria

A Trieste il traffico sul raccordo RA14 è fermo a causa di un camion in avaria che blocca entrambe le corsie tra la barriera del Lisert e l’uscita di Prosecco. La presenza del veicolo ha causato una sospensione della circolazione lungo l’intera tratta, con veicoli in attesa e rallentamenti segnalati dagli agenti di polizia stradale. Non si conoscono al momento dettagli sulle cause del guasto o eventuali interventi in corso.

Traffico in tilt sul raccordo RA14, dove un veicolo sta bloccando entrambi i sensi di marcia tra la barriera del Lisert e l'uscita di Prosecco. Si tratta di un mezzo pesante che si sarebbe fermato intorno alle 17 di oggi pomeriggio, stando alle prime informazioni per un'avaria: sul posto ci sono.🔗 Leggi su Triesteprima.it Incidente in via Triestina, muore una mamma. La figlia di 11 anni in fin di vita Notizie correlate Camion perde lastre e sbanda: raccordo Avellino-Salerno paralizzatoCaos e disagi, nella tarda mattinata di oggi, lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino, in direzione del capoluogo irpino, dove si è... Pullman in avaria centrato da un Tir: autista all’ospedaleUn banale guasto meccanico che, nel giro di pochi istanti, si trasforma in una spaventosa carambola di lamiere. Approfondimenti e contenuti Trieste, lavori sul raccordo A4: tutte le chiusure e deviazioniLavori sul raccordo A4-Trieste dal 22 aprile: chiusure e modifiche alla viabilità per manutenzione straordinaria della pavimentazione. nordest24.it Trieste, tamponamento tra camion sul raccordo autostradale 13, traffico bloccatoTraffico bloccato per diverse ore a causa di un incidente che si è verificato attorno alle 15 sul Raccordo autostradale 13 in direzione Trieste, all'altezza di Santa Croce. Si è trattato di un ... rainews.it