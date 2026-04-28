Trieste raccordo paralizzato per un tir in avaria

Da triesteprima.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Trieste il traffico sul raccordo RA14 è fermo a causa di un camion in avaria che blocca entrambe le corsie tra la barriera del Lisert e l’uscita di Prosecco. La presenza del veicolo ha causato una sospensione della circolazione lungo l’intera tratta, con veicoli in attesa e rallentamenti segnalati dagli agenti di polizia stradale. Non si conoscono al momento dettagli sulle cause del guasto o eventuali interventi in corso.

Traffico in tilt sul raccordo RA14, dove un veicolo sta bloccando entrambi i sensi di marcia tra la barriera del Lisert e l'uscita di Prosecco. Si tratta di un mezzo pesante che si sarebbe fermato intorno alle 17 di oggi pomeriggio, stando alle prime informazioni per un'avaria: sul posto ci sono.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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