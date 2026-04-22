Pullman in avaria centrato da un Tir | autista all’ospedale

Un autobus è stato coinvolto in un incidente dopo essere stato centrato da un tir. L’autista del pullman è stato trasportato in ospedale dopo l’impatto. L’incidente è avvenuto su una strada principale, dove un guasto meccanico ha causato la perdita di controllo del veicolo prima dello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la scena e ricostruire la dinamica.

Un banale guasto meccanico che, nel giro di pochi istanti, si trasforma in una spaventosa carambola di lamiere. Ieri, alle 13, a Vignate, la Cassanese è stata teatro di un incidente che solo per un soffio non si è trasformato in tragedia. Un pullman privato, fermo a bordo carreggiata per un’avaria, è stato centrato in pieno da un Tir. L’impatto è stato violentissimo, ha trasformato il posteriore del bus in un ammasso di rottami. La macchina dei soccorsi è arrivata in forze e con la massima urgenza: sul posto l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) ha inviato cinque ambulanze e si è alzato in volo l’elisoccorso. Ad avere la peggio è stato proprio il conducente del pullman: l’uomo è stato stabilizzato sul posto dai sanitari e trasferito d’urgenza al "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pullman in avaria centrato da un Tir: autista all’ospedale Notizie correlate Autocisterna in avaria e tir con una gomma forata: mattinata da incubo per la viabilitàMattinata difficile per la viabilità in Valpolcevera, dove un guasto ha mandato in tilt il traffico a Rivarolo per oltre un’ora nella giornata di... Leggi anche: Tir si capovolge sulla Statale: autista trasportato d'urgenza in ospedale - VIDEO Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Pullman in avaria centrato da un Tir: autista all’ospedale; Camion travolge un bus fermo per guasto sulla Cassanese: conducente portato via in elicottero. L'incidente. Pullman in avaria centrato da un Tir: autista all’ospedaleUn banale guasto meccanico che, nel giro di pochi istanti, si trasforma in una spaventosa carambola di lamiere. Ieri, alle 13, a Vignate, la Cassanese è stata teatro di un incidente che solo per un ... ilgiorno.it Camion travolge un bus fermo per guasto sulla Cassanese: conducente portato via in elicottero. L'incidenteSecondo la prima ricostruzione, il pullman si trovava fermo a bordo carreggiata, all'altezza del chilometro 10+300, a causa di un'avaria. Il conducente del camion, che procedeva lungo la provinciale, ... milanotoday.it “PULLMAN DAVANTI ALLA PORTA COL NAPOLI RAPPRESENTA LA NORMALITÀ” Il DS della Cremonese, Giacchetta, non si è nascosto fin troppo dietro al possibile atteggiamento della formazione grigiorossa nel match di venerdì “Quando si affrontan - facebook.com facebook Bagno di folla a San Siro ad accogliere il pullman dell’ #Inter @tancredipalmeri #Sportitalia x.com