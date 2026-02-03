Camion perde lastre e sbanda | raccordo Avellino-Salerno paralizzato

Nella tarda mattinata di oggi, il traffico sul raccordo autostradale tra Avellino e Salerno si è bloccato a causa di un incidente. Un camion ha perso alcune lastre che sono finite sulla carreggiata, causando uno sbando e il conseguente rallentamento o blocco totale del traffico tra le uscite di Baronissi e Lancusi, vicino all’IKEA di Fisciano. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e i soccorsi, mentre si cerca di rimuovere i mezzi e le lastre per permettere la ripresa della viabilità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Caos e disagi, nella tarda mattinata di oggi, lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino, in direzione del capoluogo irpino, dove si è verificato un incidente stradale tra le uscite di Baronissi e Lancusi (Fisciano), nei pressi dell’Ikea. Secondo quanto ricostruito, un camion adibito al trasporto di lastre di marmo ha perso parte del carico durante il trasporto. Il tir ha riportato danni, con il telone e la struttura del rimorchio seriamente compromessi dalla perdita del carico. Inevitabili rallentamenti alla circolazione vericolare. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’Anas, la Polstrada e gli addetti alla rimozione del materiale dalla strada. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

