Trieste l’Università si svuota | test di sicurezza in campus
L’Università di Trieste ha evacuato l’edificio A di Piazzale Europa martedì 28 aprile 2026 a causa di un test di sicurezza. L’intera operazione si è svolta in mattinata e ha coinvolto studenti e personale. Nessun incidente è stato segnalato durante l’evacuazione, che si è conclusa senza problemi. La prova di sicurezza è stata programmata dall’ateneo per verificare l’efficacia delle procedure di emergenza.
?? Cosa sapere L'Università di Trieste evacua l'edificio A di Piazzale Europa martedì 28 aprile 2026. Vigili del Fuoco e Croce Rossa testano la sicurezza in concomitanza con altri atenei. Alle ore 12:00 di questo martedì 28 aprile 2026, l'Edificio ‘A’ del comprensorio di Piazzale Europa a Trieste si svuoterà per una simulazione di emergenza coordinata con altri atenei italiani. L'esercitazione, che coinvolge il Rettorato e tutto il personale dell'Università di Trieste, serve a testare l .🔗 Leggi su Ameve.eu
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