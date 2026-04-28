Trieste l’Università si svuota | test di sicurezza in campus

L’Università di Trieste ha evacuato l’edificio A di Piazzale Europa martedì 28 aprile 2026 a causa di un test di sicurezza. L’intera operazione si è svolta in mattinata e ha coinvolto studenti e personale. Nessun incidente è stato segnalato durante l’evacuazione, che si è conclusa senza problemi. La prova di sicurezza è stata programmata dall’ateneo per verificare l’efficacia delle procedure di emergenza.