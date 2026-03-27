Open Day 2026 l’Università del Sannio si racconta dal vivo | 1.600 presenze e apprezzamento per il campus urbano integrato

L’Open Day 2026 dell’Università del Sannio si è svolto con un afflusso di oltre 1.600 studenti provenienti da tutta la Campania. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto visitare il campus urbano integrato e conoscere le offerte formative dell’ateneo. L’iniziativa ha visto una presenza costante di giovani interessati e ha coinvolto diverse aree dell’università, con un’attenzione particolare alle attività e ai servizi disponibili.

Tempo di lettura: 2 minuti Un flusso continuo di studentesse e studenti, oltre 1.600 presenze da tutta la Campania, ha animato l’Open Day 2026 dell’Università degli Studi del Sannio. Una giornata di orientamento che ha trasformato il campus urbano in uno spazio aperto, dinamico e partecipato, dove conoscere da vicino percorsi formativi, servizi e prospettive professionali. Fulcro dell’evento, la nuova area didattica integrata tra via delle Puglie e via dei Mulini, sempre più riconosciuta come cuore pulsante dell’Ateneo. Qui i partecipanti hanno potuto vivere un’esperienza immersiva della vita universitaria, apprezzando un modello di campus compatto e funzionale, con servizi facilmente accessibili: mense, sale studio, palestra e aree sportive, pensati per accompagnare ogni fase del percorso accademico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Open Day 2026, l’Università del Sannio si racconta dal vivo: 1.600 presenze e apprezzamento per il campus urbano integrato Articoli correlati Università di Firenze, oltre novemila studenti al Campus Morgagni per l’Open DayFirenze, 6 febbraio 2026 – Al via la seconda giornata di Open day al Polo didattico Morgagni. Leggi anche: Anticipa la scelta del percorso universitario con la Summer School dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. Scopri di più all’Open Day del 14 marzo. Tutti gli aggiornamenti su Open Day 2026 l'Università del Sannio... Temi più discussi: Open Day 2026 del Dipartimento BiND: una giornata per conoscere da vicino l’offerta formativa; Open day centri estivi 2026; Scuole Centrali Antincendi - Open Day - 25 marzo 2026; Open day Carta d'Identità Elettronica: apertura straordinaria degli sportelli sabato 21 e domenica 22 marzo 2026. Open Day UNISANNIO 2026: scopri l’offerta formativa il 27 marzoIl 27 marzo 2026, l'Università del Sannio apre le porte a 1.600 studenti delle scuole superiori per una giornata di orientamento ... controcampus.it Open Day Università di Camerino: 26 e 27 marzo 2026Scopri l'offerta formativa dell'Università di Camerino durante gli Open Day del 26 e 27 marzo 2026, sia online che in presenza. controcampus.it Oggi porte aperte, come da tradizione, all'Universita' degli Studi del Sannio con l'OpenDay che ha questa'nno ha accolto 1.600 studenti. Una vetrina per conoscere le offerte formative del nuovo corso targato Moreno. - facebook.com facebook #Benevento, l'Unisannio apre le porte agli #studenti: scatta l'Open day x.com