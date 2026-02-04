Martedì Grasso delle meraviglie al Circolo Arci di Putignano. Il Circolo apre le sue porte alle 16:30 di martedì 17 febbraio, pronto a riunire famiglie e bambini per festeggiare insieme il Carnevale. Durante il pomeriggio, ci saranno giochi e laboratori divertenti, il tutto senza costi né biglietti. Un modo per trascorrere il pomeriggio in allegria e spensieratezza, in una festa aperta a tutti.

🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su Putignano Circolo Arci

Al circolo Arci La Fiorita di via del Mare è stato recentemente installato un nuovo defibrillatore (DAE), grazie alla collaborazione tra il terzo settore e le istituzioni locali.

