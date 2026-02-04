Martedì Grasso delle meraviglie al Circolo Arci di Putignano

Martedì Grasso delle meraviglie al Circolo Arci di Putignano. Il Circolo apre le sue porte alle 16:30 di martedì 17 febbraio, pronto a riunire famiglie e bambini per festeggiare insieme il Carnevale. Durante il pomeriggio, ci saranno giochi e laboratori divertenti, il tutto senza costi né biglietti. Un modo per trascorrere il pomeriggio in allegria e spensieratezza, in una festa aperta a tutti.

Il Circolo Arci di Putignano vi aspetta per festeggiare insieme, grandi e piccini, il Martedì Grasso!Il 17 febbraio dalle ore 16:30 il Circolo apre le porte a tutti per stare insieme, giocare e partecipare a fantastici laboratori!L'iniziativa è ad ingresso libero e gratuito.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

