Trescore ancora in convalescenza la prof accoltellata

A Trescore, la professoressa ferita durante un episodio di violenza è ancora in convalescenza. La donna è stata accoltellata in un episodio che ha suscitato attenzione nella comunità locale. Nei giorni scorsi, il ministro dell’Istruzione ha partecipato a un evento a Roma, dove ha consegnato un riconoscimento, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli riguardo alle circostanze dell’aggressione. La situazione resta sotto osservazione.

(Bergamo) Il 15 aprile, a Roma, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara aveva consegnato una medaglia d’oro allo studente tredicenne che il 25 marzo aveva salvato la sua professoressa di francese, Chiara Mocchi, accoltellata alla gola e all’addome da un suo alunno, anch’egli di 13 anni, della scuola media Leonardo Da Vinci di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Il giovane aveva sferrato un calcio al coetaneo per allontanarlo dalla docente, sorpresa poco prima delle lezioni nel corridoio del primo piano dell’istituto scolastico. Ora la prof è fuori pericolo ed è a casa, ancora convalescente. Il 29 marzo il ministro era stato a Bergamo per incontrare la docente in ospedale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trescore, ancora in convalescenza la prof accoltellata Notizie correlate Prof accoltellata a Trescore, gip conferma la comunità per il 13enne. Chiara Mocchi dimessa: è in convalescenza a casaTrescore Balneario (Bergamo), 9 aprile 2026 - Il gip di Brescia Daniela Martino ha sciolto nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile, la riserva... Leggi anche: La prof accoltellata seguita da uno psicologo. Trescore, indagini su Telegram Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Trescore, ancora in convalescenza la prof accoltellata. Trescore, ancora in convalescenza la prof accoltellataEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Prof accoltellata a Trescore, gip conferma la comunità per il 13enne. Chiara Mocchi dimessa: è in convalescenza a casaTrescore Balneario (Bergamo), 9 aprile 2026 - Il gip di Brescia Daniela Martino ha sciolto nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile, la riserva espressa nell'udienza del 2 aprile scorso al tribunale ... ilgiorno.it