la prof accoltellata seguita da uno psicologo trescore indagini su telegram

Una docente è stata accoltellata mercoledì mattina 25 marzo in una scuola media di Trescore Balneario da un alunno di 13 anni. La professoressa, identificata come Chiara Mocchi, sta ricevendo supporto da uno psicologo mentre le autorità indagano sull’accaduto, inclusa un’analisi delle conversazioni avvenute su Telegram.

IL CASO. È seguita da uno psicologo che la sta aiutando a metabolizzare l’accaduto e a superarlo, la professoressa Chiara Mocchi, accoltellata mercoledì mattina 25 marzo da un suo alunno tredicenne nel corridoio della loro scuola media a Trescore Balneario. Sul fronte delle indagini, si scava sui social per capire chi poteva sapere delle decisioni del ragazzo. Avrebbe acquistato sempre su Telegram tutto il materiale che aveva in casa il tredicenne di Trescore Balneario che mercoledì mattina ha accoltellato la sua prof in un corridoio della scuola media. Lo studente è stato trovato in possesso di materiale «potenzialmente esplosivo»: sostanze comprate sul web e non su Telegram dove ha invece trasmesso in diretta l’aggressione alla sua docente. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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