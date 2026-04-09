Il gip di Brescia ha deciso di mantenere in comunità il ragazzo di 13 anni coinvolto nell’accoltellamento di una docente avvenuto a Trescore Balneario. La docente, dopo essere stata ferita, è stata dimessa dall’ospedale ed è in convalescenza a casa. La decisione riguarda l’indagine in corso sulla vicenda, che ha attirato l’attenzione della comunità locale.

Trescore Balneario (Bergamo), 9 aprile 2026 - Il gip di Brescia Daniela Martino ha sciolto nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile, la riserva espressa nell'udienza del 2 aprile scorso al tribunale per i minori di Brescia e ha disposto il collocamento in comunità nei confronti dello studente di 13 anni che lo scorso 25 marzo ha accoltellato la sua professoressa di francese, Chiara Mocchi, ora fuori pericolo e dimessa, nei corridoi della loro scuola media a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Il giudice ha disposto la misura di sicurezza provvisoria del riformatorio giudiziario nelle forme del collocamento in comunità, da individuare nel rispetto delle indicazioni del reparto di Neuropsichiatria infantile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Prof accoltellata a Trescore, gip conferma la comunità per il 13enne. Chiara Mocchi dimessa: è in convalescenza a casa

Chiara Mocchi torna a casa, dimessa la prof accoltellata dal 13enne a Trescore. «Vuole rientrare il prima possibile a scuola»È stata dimessa questa mattina dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Chiara Mocchi, la professoressa di francese accoltellata mercoledì scorso...

Dimessa dall’ospedale Chiara Mocchi, la prof accoltellata dal 13enne in una scuola di Trescore BalnearioÈ stata dimessa dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l'insegnante Chiara Mocchi.

Temi più discussi: Salva grazie al coraggio di un altro tredicenne, il racconto della prof accoltellata a Trescore; La professoressa accoltellata a Trescore è stata dimessa: In elicottero ho sentito: ancora pochi secondi e la perdiamo. Salvata da un altro alunno che ha rischiato la vita; Lo studente di Trescore: Nessun pentimento, volevo uccidere la prof per i suoi pregiudizi; Prof accoltellata: 'Un altro alunno ha cacciato a calci l'aggressore'.

Prof accoltellata a Trescore, gip conferma la comunità per il 13enne. Chiara Mocchi dimessa: è in convalescenza a casaIl gip ha disposto nei confronti dello studente la misura di sicurezza provvisoria del riformatorio giudiziario nelle forme del collocamento in comunità, da individuare nel rispetto delle indicazioni ... ilgiorno.it

Se il Signore vorrà concedermelo, io tornerò: la lettera della prof Chiara Mocchi dopo l’accoltellamento a TrescoreLa lettera di Chiara Mocchi, la prof. accoltellata a Trescore scrive al suo studente di 13 anni. Parole di dolore e speranza da leggere. lalucedimaria.it

Rai1. . Cosa significa davvero perdonare Le parole di Chiara Mocchi, aggredita da un alunno, spiazzano: “Stiamo accanto al ragazzo che mi ha colpita, non porto rancore”. Un gesto che divide, che fa riflettere, che mette in discussione il nostro modo di reagir - facebook.com facebook

Udienza oggi davanti al gip del tribunale per minori di Brescia per lo studente tredicenne che mercoledì della settimana scorsa ha accoltellato la sua prof di francese Chiara Mocchi in un corridoio della scuola media 'Leonardo da Vinci' di Trescore Balneario, i x.com