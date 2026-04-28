Trenord ha introdotto un nuovo sistema per acquistare i biglietti tramite WhatsApp. La procedura permette di comprare i biglietti direttamente attraverso l’app di messaggistica, senza bisogno di scaricare un’app dedicata. Non tutti gli utenti di Trenord hanno l’app ufficiale, ma quasi tutti possiedono WhatsApp, rendendo questa opzione accessibile a un ampio pubblico. La piattaforma consente di completare l’acquisto in modo semplice e rapido.

Milano, 28 aprile 2026 – Non tutti hanno l’applicazione di Trenord, ma tutti (o quasi) hanno WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea. E così arriva la novità del biglietto del treno via chat. Trenord, infatti, introduce il biglietto su WhatsApp, da acquistare a tutte le macchinette self-service e i Digital Gate, desk dedicati alle vendite totalmente digitali attivi a Milano Centrale, Milano Cadorna, Milano Porta Garibaldi e Malpensa T1. Sono disponibili su WhatsApp i biglietti per viaggiare sui treni del servizio regionale e suburbano, sul collegamento aeroportuale Malpensa Express e sulle linee transfrontaliere. Inoltre, è possibile acquistare i biglietti integrati per spostarsi in area STIBM e i ticket delle “Gite in treno”, pacchetti treno+esperienza per il tempo libero.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trenord lancia il biglietto via WhatApp: come si acquista, come funzione

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