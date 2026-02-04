Caos treni tra Milano e Lecco | mattinata da incubo per i pendolari

Una mattinata da incubo per i pendolari tra Milano e Lecco. Molti hanno dovuto fare i conti con ritardi e cancellazioni, creando lunghe attese e disagi lungo la linea. Chi si spostava per lavoro o studio si è trovato bloccato, senza poter contare su un servizio affidabile. La situazione si è sbloccata solo nel pomeriggio, ma il disagio si è fatto sentire per tutta la giornata.

Una mattinata di passione per i pendolari che, mercoledì mattina, hanno tentato di raggiungere Milano da Lecco e dai comuni della provincia. Guasti agli impianti ferroviari nella stazione di Milano Porta Garibaldi hanno infatti mandato in tilt la circolazione dei treni, provocando ritardi.

