Secondo uno studio diffuso dalla società genealogica ‘MyHeritage’, in Italia ci sono tredici cognomi che potrebbero scomparire nel giro di poche generazioni. La ricerca evidenzia come alcuni nomi di famiglia siano sempre meno diffusi e si rischi che si perdano nel tempo. La questione riguarda diverse aree del paese e coinvolge famiglie di varia provenienza. La scomparsa di questi cognomi rappresenta una perdita per la memoria storica delle famiglie italiane.

Roma, 28 aprile 2026 – Non è solo una curiosità statistica. È un segnale. Secondo uno studio diffuso dalla società genealogica ‘MyHeritage’, in Italia esistono cognomi che rischiano di scomparire nel giro di poche generazioni. Tredici, per la precisione. Un numero apparentemente piccolo, ma fortemente simbolico. Perché dietro ogni cognome non c’è solo una famiglia, ma un pezzo di storia sociale, culturale e territoriale. Che le culle vuote e l’inverno demografico siano un problema nel nostro Paese lo sappiamo da tempo. Ma se questa situazione è già stata analizzata mille volte dal punto di vista economico e politico rispetto alla tenuta del sistema di welfare, oggi possiamo osservarla da una prospettiva nuova che non è solo anagrafica.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tredici cognomi italiani a rischio estinzione: così la storia di famiglia scompare

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