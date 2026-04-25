In molte regioni italiane, alcuni cognomi stanno scomparendo a causa della diminuzione delle nascite e delle migrazioni. Questi nomi, radicati nel passato medievale, sono ormai rari o addirittura scomparsi in alcune zone. La crisi demografica e i cambiamenti sociali contribuiscono a questa perdita di identità attraverso i nomi di famiglia, che rischiano di sparire insieme alle generazioni che li portano.

Nessuno se ne accorge davvero, ma ogni anno, in Italia scompaiono cognomi che esistevano da secoli. Non cambiano, non si trasformano: semplicemente spariscono nel nulla. Quando l'ultima persona che li porta muore e non ha figli, quel nome con tutta la sua storia esce di scena definitivamente. A fotografare questo fenomeno è una ricerca della piattaforma genealogica MyHeritage, che ha individuato una serie di cognomi ormai ridotti a troppo pochi portatori per garantirsi un futuro., Molti dei cognomi a rischio sono veri reperti linguistici. Nati nel Medioevo, raccontano ciò che le persone erano, facevano o speravano come Aguglione, legato probabilmente ad attività artigianali o alla pesca nella Toscana del Duecento o Bellagamba, uno di quei soprannomi descrittivi che fotografavano un tratto fisico.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Cognomi italiani in via di estinzione, quando anche il nome di famiglia rischia di finire nel silenzio

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Questi 13 cognomi italiani sono a rischio estinzione x.com