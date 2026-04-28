Tre scuole di Napoli diventano palcoscenico | si chiude il progetto ImprovvisAzioni a cura di Culturadice

A Napoli, tre scuole di diversa provenienza hanno ospitato il progetto “ImprovvisAzioni”, promosso dalla cooperativa sociale Culturadice. L’iniziativa, rivolta a studenti tra i 12 e i 18 anni, ha coinvolto gli alunni in attività di teatro e creatività, trasformando temporaneamente gli ambienti scolastici in spazi di partecipazione e sperimentazione. Dopo un periodo di attività, il progetto si è concluso con una serie di eventi nelle scuole coinvolte.

Tre istituti scolastici di Napoli si sono trasformati in spazi di teatro, creatività e partecipazione grazie a “ImprovvisAzioni", il progetto curato da Culturadice Società Cooperativa Sociale e rivolto a studenti tra i 12 e i 18 anni. Il percorso, realizzato nell’ambito del bando del Comune di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Si chiude il progetto "Città da Leggere": un anno di attività tra cultura, scuole e territorioLa lettura come strumento di crescita culturale e coesione sociale, ma anche come leva per costruire una rete diffusa e partecipata sul territorio. Burnout dei medici, l'Unifg lancia il progetto per 'prendersi cura di chi ti cura'Da domani prenderà il via il corso strutturato di Mindfulness nato da una iniziativa del prof. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il MUDEM a Napoli: tre incontri al MANN tra storia, economia e attualità; Al via i laboratori del progetto Frutta e Verdura nelle Scuole; 25 aprile, Valditara: Il fascismo negava la libertà. La scuola rifletta sulle radici della Costituzione. Ma a Napoli spunta cartello choc contro di lui; Scuole chiuse per tre mesi d'estate? La città si apra agli studenti: una proposta per Milano. Scuole aperte fino a sera in alcune zone di Napoli per evitare che i ragazzi frequentino la strada: la proposta del PrefettoUn progetto sperimentale per tenere le scuole aperte il più possibile, anche nelle ore pomeridiane e fino a sera nei quartieri della zona orientale: i dettagli della proposta avanzata dal prefetto Mic ... napolitoday.it Prefetto Napoli, 'scuole aperte fino a sera per evitare che ragazzi frequentino strada'Mettere in campo un progetto sperimentale, ma strutturato per tenere le scuole aperte il più possibile anche nelle ore pomeridiane e fino a sera nei quartieri di Ponticelli, Barra e San Giovanni a Ted ... ansa.it Tra le nostre fortune c'è la Val Rosandra a due passi. Questa mattina le tre scuole dell' infanzia, Allegri Folletti - Il giardino dei ciliegi - La valle incantata, si sono recate nel Parco Naturale di Bagnoli. Qui abbiamo ascoltato i suoni della natura, visto le meravigli - facebook.com facebook