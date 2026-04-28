Tre mesi senza tifosi della Lazio all' Olimpico Sarri | Giocare così è deprimente
Dopo tre mesi senza tifosi della Lazio allo stadio Olimpico, l’allenatore ha commentato la situazione dicendo che giocare senza il supporto dei tifosi è deprimente. La partita tra Lazio e Udinese si è conclusa con molte emozioni e gol, ma l’impianto è rimasto vuoto a causa della protesta dei supporter contro il presidente. La presenza degli spettatori è stata assente, proseguendo un lungo periodo di assenza dal pubblico.
Lazio-Udinese è stata una partita ricca di gol ed emozioni. A rovinare in parte lo spettacolo è stato l’Olimpico ancora una volta lasciato deserto dalla tifoseria biancoceleste che continua la sua protesta contro il presidente Lotito. Una situazione delicata che fa da contrasto al grande.🔗 Leggi su Romatoday.it
SARRI PENSA AI TIFOSI DELLA LAZIO #shorts
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