Alla vigilia della partita tra Lazio e Milan, l’allenatore della Lazio ha espresso il suo apprezzamento per i tifosi, sottolineando la soddisfazione di giocare in uno stadio pieno. Durante la conferenza stampa, ha anche risposto alle parole di un dirigente, manifestando il suo punto di vista senza entrare nel dettaglio delle motivazioni. La sfida di Serie A 202526 si avvicina, con attenzione sulla squadra e sui supporter.

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© Calcionews24.com - Conferenza stampa Sarri alla vigilia di Lazio Milan: «Adoro i tifosi, siamo contenti di giocare in uno stadio pieno. Alle parole di Fabiani replico così»

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