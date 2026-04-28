Il Tre Fiori di Fiorentino ha conquistato il suo nono scudetto sammarinese dopo un pareggio 1-1 in trasferta contro Acquaviva. La vittoria consente alla squadra di mantenere il primato e di proseguire verso la qualificazione in Champions League. La stagione si avvia alla conclusione con questa affermazione, che rafforza il record di titoli vinti dal club.

? Cosa sapere Il Tre Fiori di Fiorentino vince il nono scudetto sammarinese dopo il pareggio 1-1 ad Acquaviva.. Il club di Girolomoni assicura il pass per i preliminari della Champions League.. Il Tre Fiori di Fiorentino conquista il nono scudetto dopo sei anni di attesa, blindando la vetta della classifica sammarinese con un pareggio per 1-1 ad Acquaviva contro il Pennarossa. La che travolge i gialloblù di Girolomoni arriva attraverso una gestione lucida del risultato finale, permettendo alla squadra di staccare ufficialmente il pass per i preliminari di Champions League. Il match decisivo si è risolto grazie a un gol di Prandelli al 68’, ma la squadra ospite è riuscita a pareggiare in serata Domini, trasformando il rigore che ha sancito il destino del campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tre Fiori campione: scudetto storico e Champions in arrivo

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