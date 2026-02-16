Travolto da un tronco mentre taglia un albero uomo viene scaraventato in un canale e muore sul colpo
Giacomo Casagrande, un uomo di 71 anni, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un tronco mentre tagliava un albero in un bosco a Montebelluna. Durante il lavoro, il peso improvviso del tronco ha fatto cadere Casagrande in un canale vicino, senza lasciargli scampo. La scena si è svolta domenica mattina, quando altre persone hanno sentito il rumore e hanno chiamato i soccorsi. Purtroppo, all’arrivo dei soccorritori, l’uomo era già deceduto.
