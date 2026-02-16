Travolto da un tronco mentre taglia un albero uomo viene scaraventato in un canale e muore sul colpo

Un uomo di 71 anni, Giacomo Casagrande è morto sul colpo dopo essere stato travolto da un albero mentre stava effettuando lavori di taglio in un’area boschiva a Montebelluna (Treviso). Il 71enne è stato colpito e scaraventato nel canale della Brentella.🔗 Leggi su Fanpage.it

