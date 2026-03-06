operaio travolto da un cancello traumi a spalla e testa trasportato in ospedale

Un operaio è stato travolto da un cancello all’interno di un’azienda che si occupa del ciclo dei rifiuti a Pontedera. L’incidente si è verificato oggi e ha causato traumi alla spalla e alla testa. L’uomo è stato immediatamente trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza.

Pontedera (Pisa), 6 marzo 2026 – Incidente sul lavoro all’interno dell’azienda che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti a Pontedera. Un operaio è rimasto ferito nella mattinata di oggi, 6 marzo, travolto da un cancello. Si spezza il ponte mobile della Fipili che conduce al porto di Livorno: paura e strada interrotta Da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, per questo gli accertamenti per appurare le cause sono stati affidati ai tecnici della medicina del lavoro dell'Asl Toscana nord ovest intervenuti poco dopo il fatto. Secondo quanto appreso l'operaio, 50enne, avrebbe riportato traumi alla spalla e alla testa ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

