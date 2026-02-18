Incidente mortale a Settimo Milanese anziano di 88 anni perde la vita travolto da un camion

Un uomo di 88 anni è morto dopo essere stato investito da un camion in via Edison a Settimo Milanese. La causa dell’incidente sembra essere stata una semplice attraversata della strada, che ha portato il veicolo a investirlo. Testimoni raccontano di aver visto l’anziano attraversare con calma, prima di essere colpito. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma le ferite erano troppo gravi. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente per capire meglio come sia successo. La strada è stata chiusa al traffico per le indagini.

Un uomo di 88 anni è stato travolto da un camion in via Edison a Settimo Milanese. Inutile, purtroppo, ogni tentativo di soccorso.