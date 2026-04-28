Travolta e uccisa mentre torna a casa dal lavoro | l' investitore non si è fermato

Lunedì mattina a Villongo, sul lago d'Iseo, si è verificato un incidente stradale in cui una donna è stata investita mentre tornava a casa dal lavoro. L'automobilista coinvolto non si è fermato dopo l'impatto e la donna è deceduta sul posto. La vittima è una donna di cui si conoscono i dettagli anagrafici, mentre le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.

È Cinzia Macchioni la vittima del tragico incidente stradale di lunedì mattina a Villongo, sul lago d'Iseo. La donna, 64 anni, aveva appena concluso il turno di lavoro al bottonificio Bap di Foresto Sparso, dov'era impiegata come addetta alle pulizie, e come ogni giorno stava tornando a casa a.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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