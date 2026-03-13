Incidente mortale ad Eboli | giovane travolta e uccisa mentre aspetta il bus

Un incidente mortale si è verificato a Eboli, nella zona di Santa Cecilia, dove una giovane è stata investita mentre si trovava alla fermata dell’autobus. La ragazza è stata travolta da un veicolo e, nonostante i tentativi di soccorso, è deceduta sul posto. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente e ha avviato i rilievi sul luogo dell’incidente.

Sangue sull'asfalto a Santa Cecilia di Eboli: una giovane è stata investita e uccisa alla fermata del bus. A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari del 118 di salvarle la vita: troppo violento, purtroppo, l'impatto con l'auto che, sbandando, l'ha travolta. La donna alla guida si è fermata per prestarle soccorso: indagano i carabinieri di Eboli per ricostruire la dinamica e le cause dell'agghiacciante sinistro. Poco dopo, una altra persona è stata investita nello stesso tratto, non distante dal luogo dell'incidente mortale, mentre attraversava sulle strisce. Fortunatamente, la malcapitata in questo caso non ha subito serie ferite. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

