Investe e uccide un pedone poi scappa | 81enne rintracciato e denunciato nel Mantovano

I carabinieri hanno rintracciato l'uomo che ha investito e ucciso un 38enne lo scorso 17 febbraio a Suzzara (Mantova). È un pensionato 81enne, denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

