Passante ucciso a Castel d’Aiano arrestato 52enne per omicidio stradale e fuga

Da bolognatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Castel d’Aiano con l’accusa di omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. L’arresto è avvenuto in relazione alla morte di un uomo di 69 anni, investito e ucciso lungo una strada del comune. La vittima era un assistente di volo in pensione. L’indagato, cittadino albanese, è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione delle autorità giudiziarie.

Svolta nelle indagini sulla morte di Gaetano Martone, il 69enne assistente di volo in pensione investito e ucciso a Castel d’Aiano: i Carabinieri della stazione locale hanno arrestato un uomo di 52 anni, cittadino albanese, accusato di omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. L’incidente.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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