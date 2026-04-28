Passante ucciso a Castel d’Aiano arrestato 52enne per omicidio stradale e fuga
Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Castel d’Aiano con l’accusa di omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. L’arresto è avvenuto in relazione alla morte di un uomo di 69 anni, investito e ucciso lungo una strada del comune. La vittima era un assistente di volo in pensione. L’indagato, cittadino albanese, è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione delle autorità giudiziarie.
Svolta nelle indagini sulla morte di Gaetano Martone, il 69enne assistente di volo in pensione investito e ucciso a Castel d’Aiano: i Carabinieri della stazione locale hanno arrestato un uomo di 52 anni, cittadino albanese, accusato di omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. L’incidente.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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