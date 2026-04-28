A Milano, tra locali di tendenza e nuove aperture, si trovano anche alcune trattorie, osterie e ristoranti che offrono piatti tradizionali e prezzi accessibili. Mentre molti locali cercano di attirare clienti con strategie di marketing e mode passeggere, ci sono indirizzi consolidati che mantengono una proposta culinaria stabile nel tempo. Questi locali rappresentano alternative affidabili per chi cerca un’esperienza autentica senza spendere troppo.

A Milano, vige il concetto di tendenza che va oltre la curiosità per le continue e nuove aperture che subiscono l'effetto FOMO (ossia «Fear of Missing Out», la «paura di essere tagliati fuori»), tipico di ogni metropoli. Ci sono luoghi che cavalcano una fama di breve e durata e altri che non sono capaci di non perdere la loro unicità. Ce ne vengono in mente tre, mai stellati e che facilmente mai lo saranno: Trippa, Ceresio 7 e Ratanà. Per non parlare dei locali del gruppo Langosteria, punto di riferimento per chi ama il pesce di qualità. Da qui la voglia di selezionare una serie di insegne che sono parte integrante della ristorazione cittadina, con prezzi sopportabili (ovviamente scegliendo il giusto e non bevendo come disperati) dove si mangia bene: piatti regionali o italiani, nessuna «contaminazione» o esercizi di stile, insomma.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Trattorie, osterie e ristoranti a Milano: 15 indirizzi per una serata fuori dalle mode

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