Brescia a tavola | storia di osterie trani trattorie e licinsì

A Brescia, l’osteria rappresenta un elemento fondamentale della vita quotidiana, con una storia che si intreccia alle tradizioni locali. Attraverso un percorso tra trattorie, caffè storici e locali ormai scomparsi, si ripercorre il ruolo di questi spazi come punti di incontro tra diverse categorie di persone, dai contadini agli industriali, dai pittori ai poeti. Questi luoghi sono stati per decenni il centro sociale e culturale della città.

Un viaggio nel luogo sociale per eccellenza dei bresciani: l’osteria. Andremo alla scoperta delle antiche trattorie – e dei caffè storici – oggi quasi dimenticate, ma che un tempo erano il cuore pulsante della città: ritrovo di contadini e industriali, di pittori, poeti e gente comune, in cui la.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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