Mangiare a Bologna | 15 ristoranti trattorie osterie e gastronomie da non perdere

Il quotidiano statunitense ha recentemente elogiato Bologna, evidenziandone la scena gastronomica. Sono stati segnalati 15 locali tra ristoranti, trattorie, osterie e gastronomie che rappresentano alcune delle scelte più notevoli in città. La classifica include locali noti per la varietà di piatti tradizionali e l’atmosfera autentica. La pubblicazione si concentra sulla qualità e sulla tradizione culinaria che caratterizzano Bologna.

Un solo stellato Viva la tradizione quindi ed è comprensibile perchè Bologna non esprime una nutrita dose di fine dining: il solo stellato Michelin è I Portici del bravo Nicola Annunziata che racconta il suo Mediterraneo, quindi siamo ben lontani dalle radici territoriali. Come succede a I Carracci, l'elegante ristorante del Grand Hotel Majestic dove regna il pesce, soprattutto in ricette del Sud. guarda al mondo, senza dimenticare del tutto il territorio, Ahimè che è guidato da un gruppo di talentuosi trentenni che hanno conquistato la Stella Verde e sono molto bravi sul vegetale. Ma come detto, si va a caccia delle cose buone, a...🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Mangiare a Bologna: 15 ristoranti, trattorie, osterie e gastronomie da non perdere BOLOGNA COME UNA VOLTA! Trattoria Autotreno: Il tempo si è fermato (e si mangia da Dio!) Notizie correlate Dove mangiare a Verona: i nostri 15 ristoranti preferiti in cittàLa chiusura delle Olimpiadi e l'apertura delle Paralimpiadi animeranno la città di Romeo e Giulietta. Tre ristoranti romagnoli entrano nella guida delle osterie di Slow Food. Nel cesenate anche una "chiocciola"Sono tre le novità in Romagna sulla Guida Osteria d’Italia 2026 edita da Slow Food che vanno a contribuire all’elenco dei circa duemila locali... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Bologna, la preferita dal New York Times: le osterie e trattorie da non perdere; Aprile 2026: 10 nuovi ristoranti nella Guida MICHELIN Italia; Bologna dal lunedì al venerdì: cosa fare in settimana? I 10 migliori eventi; Luna Farm a Bologna: il parco divertimenti al coperto per famiglie. Non mi vergogno a dire che non avevo i soldi per mangiare. Ho venduto tutto quello che potevo ai rigattieri, anche i regali di nozze".Irene Pivetti è stata la più giovane presidente della Camera, eletta a 31 anni nel 1994. Non ricopre un ruolo politico rilevante d - facebook.com facebook Mamma cane riceve del cibo, ma il suo gesto commuove: “Prima dai da mangiare al mio cucciolo” @lazampa @LaStampa x.com