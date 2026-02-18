Passignano sul Trasimeno finanziato con 1,7 milioni di euro il progetto di ristrutturazione dello svincolo

La Regione Umbria ha destinato 1,7 milioni di euro per rinnovare lo svincolo di Passignano sul Trasimeno. Il progetto nasce per migliorare la viabilità e risolvere i problemi di traffico nella zona. La ristrutturazione interesserà l’intersezione tra la strada regionale 75 bis e il raccordo autostradale Passignano Est. I lavori prevedono l’adeguamento delle rampe e l’installazione di nuove segnaletiche. La fine degli interventi è prevista entro la fine dell’anno. La decisione mira a rendere più sicura e fluida la circolazione locale.

La Regione Umbria ha approvato la ristrutturazione dell'intersezione stradale della strada regionale 75 bis del Trasimeno, in corrispondenza dello svincolo del raccordo autostradale Passignano Est. "Questo progetto - ha dichiarato l'assessore regionale alle Infrastrutture Francesco de Rebotti - si inquadra nella strategia finalizzata a rendere la rete viaria regionale sempre più sicura e scorrevole, contribuendo al contempo alla valorizzazione turistica del Lago Trasimeno. Si tratta di un intervento atteso da anni, incentrato sulla realizzazione di una rotatoria funzionale, con segnaletica avanzata e accessi pedonali sicuri, pensata per limitare l'attuale pericolosità derivante dall'attuazione di manovre in immissione nell'asse viario, condizione aggravata dal traffico intenso generato dal consistente flusso turistico stagionale, dalla prossimità di attività economiche e dal transito quotidiano di mezzi pesanti".