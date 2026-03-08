Passignano sul Trasimeno la denuncia del sindaco | Grave atto vandalico

Il sindaco di Passignano sul Trasimeno ha denunciato un atto vandalico avvenuto durante la notte. Qualcuno ha divelto quattro alberi e alcuni cestini nel parco del lungolago, causando danni alla zona pubblica. L’amministrazione sta verificando quanto accaduto e ha avviato le indagini per individuare i responsabili. La vicenda è stata resa nota attraverso una comunicazione ufficiale.

"Questa notte qualcuno ha pensato bene di divellere quattro alberi e alcuni cestini nel parco del lungolago. Non è soltanto un gesto di vandalismo: è un atto di totale mancanza di rispetto verso tutta la nostra comunità". Il sindaco di Passignano sul Trasimeno, Sandro Pasquali, denuncia sui.