L’associazione lecchese “Freccia 45” ha completato con successo il trasferimento di una famiglia di cinque cervi, di cui si occupa dal 2016. Ora la realtà si concentra sulla raccolta fondi per sostenere le spese legate alla cura degli animali. L’organizzazione si dedica da anni ad assistere animali deboli e dimenticati, con particolare attenzione alla gestione di questa famiglia di cervi.

L’associazione lecchese “Freccia 45” è da sempre al fianco degli animali più deboli e dimenticati. Una delle attività maggiormente impegnative negli ultimi 10 anni, è stata la gestione della famiglia di cervi composta da 5 esemplari, di cui Freccia 45 si prende cura dal 2016. Proprio in riferimento a questo aspetto e a causa delle difficoltà di gestione, essendo la riserva a una quota di 1.600 metri, la mancanza di volontari disponibili ad aiutare Mario, “l’uomo che sussurra ai cervi” e che li accudisce con grande attenzione dal giorno zero, il gruppo è stato in parte migrato dall’attuale area boschiva forestale Pian delle Betulle, nel comune di Margno in Valsassina, alla nuova dimora presso il parco “La casa di Bambi” a Chiesa Valmalenco, gestito dall’Associazione Ecofaunistica Valmalenco, dove potrà continuare a prosperare.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Notizie correlate

Sul palco per la solidarietà, Inner Wheel Club protagonista con una raccolta fondi per Fra GiuseppeIl 12 febbraio al Palacultura la serata di danza organizzata per raccogliere fondi utili agli ultimi.

Zagarolo piange Claudia, l'infermiera morta mentre sciava. In tre giorni 9mila euro con una raccolta fondiMentre la Procura dispone l'autopsia, gli amici lanciano una raccolta fondi in sua memoria: "Doneremo tutto in beneficenza".

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Trasferimento cerve avvenuto con successo, ora una raccolta fondi; Trasferite in Valmalenco tre cerve che dal 2016 vivevano ai Piani delle Betulle; Freccia 45: una nuova casa per le tre cerve di Pian delle Betulle. Lanciato un appello alla solidarietà.

Trasferimento cerve avvenuto con successo, ora una raccolta fondiL’associazione lecchese Freccia 45 è da sempre al fianco degli animali più deboli e dimenticati. Una delle attività maggiormente impegnative negli ultimi 10 anni, è stata la gestione della famiglia ... leccotoday.it

Trasferite in Valmalenco tre cerve che dal 2016 vivevano ai Piani delle BetulleTroppo complessa la gestione degli animali, mancavano volontari per aiutare Mario, l’uomo che sussurra ai cervi ... lecconotizie.com

"Le lesioni sono importanti. Il trasferimento in un ospedale pediatrico di terzo livello come il Gaslini è proprio finalizzato a poter dare a questa bambina le massime potenzialità di recupero, soprattutto dal punto di vista neurologico". Lo ha detto Andrea Moscatel facebook