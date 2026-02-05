Zagarolo piange Claudia l' infermiera morta mentre sciava In tre giorni 9mila euro con una raccolta fondi

Zagarolo piange Claudia, l’infermiera che è morta durante una giornata di sci. In soli tre giorni, una raccolta fondi ha già portato 9 mila euro. La comunità si stringe intorno alla famiglia, incredula di fronte a questa perdita improvvisa. La notizia ha scosso tutti, lasciando un vuoto enorme nel cuore di chi la conosceva.

Mentre la Procura dispone l'autopsia, gli amici lanciano una raccolta fondi in sua memoria: "Doneremo tutto in beneficenza". Il dolore straziante per una morte improvvisa si è trasformato, in poche ore, in una straordinaria ondata di affetto. La comunità di Zagarolo si stringe attorno alla famiglia di Claudia Luberti, l'infermiera di 36 anni deceduta venerdì scorso sulle nevi di Campo Felice (L'Aquila). Per onorarne la memoria, gli amici e i parenti hanno lanciato una raccolta fondi che ha già ottenuto una risposta commovente: in soli tre giorni sono stati superati i 9mila euro di donazioni.

