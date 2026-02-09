Sul palco per la solidarietà Inner Wheel Club protagonista con una raccolta fondi per Fra Giuseppe

Questa sera a Messina, l’Inner Wheel Club dello Stretto ha preso il palco per una serata di solidarietà. Insieme a

Il 12 febbraio al Palacultura la serata di danza organizzata per raccogliere fondi utili agli ultimi. Di cosa si tratta L'associazione Inner Wheel Club dello Stretto di Messina organizza e promuove in collaborazione con "Danzarte" e con il patrocinio del Comune di Messinal'evento "Uno, tanti. insieme". La manifestazione, in programma il 12 febbraio alle 21 al Palacultura, è finalizzata alla raccolta fondi a favore di Fra Giuseppe Maggiore responsabile della cappellania della Stazione Centrale e Marittima di Messina colui che ‘’da voce a chi non ha voce ‘’. Letizia Ragona, presidente del club dello Stretto di Messina, e Giovanna Tedesco direttrice di Danzarte e regista dello spettacolo si ritrovano in questo evento animati dagli stessi principi di amicizia, condivisione ed inclusione che hanno ritrovato nell'opera meritoria di Fra Giuseppe, il francescano che da 6 anni ha indirizzato la sua missione all'ascolto all'accoglienza e di vicinanza agli ultimi della nostra città metropolitana.🔗 Leggi su Messinatoday.it

