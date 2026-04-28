Traona Cino e Cercino | oltre 3500 visitatori per la prima Festa degli Antichi Borghi

Nel fine settimana, in una località della Costiera dei Cech, si è svolta la prima edizione della Festa degli Antichi Borghi. L’evento ha visto la presenza di oltre 3500 visitatori, coinvolgendo le frazioni di Traona, Cino e Cercino. La manifestazione ha riscosso un notevole afflusso di pubblico, con molte persone che hanno visitato le diverse aree e partecipato alle attività proposte.

Grande partecipazione nel fine settimana in Costiera dei Cech, dove la prima edizione della Festa degli Antichi Borghi ha richiamato oltre 3500 persone tra Traona, Cino e Cercino. Un debutto che ha superato le aspettative degli organizzatori, premiando una formula capace di unire cultura.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Festa degli antichi borghi. Una prima tutta sui CechTRAONA Sulla costiera dei Cech è tempo di "Festa degli antichi borghi": un fine settimana (il 25 e 26 aprile) per rilanciare la zona del Morbegnese. Progetto Cech-In: presentata la festa degli antichi borghiUn progetto che si conclude e un altro, ancora più ambizioso e allargato, pronto a partire: la Festa degli antichi borghi, che animerà il weekend del... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Valtellina, tre borghi sulla Costiera dei Cech; Festa degli Antichi Borghi sulla Costiera dei Cech: Traona, Cino e; Festa degli antichi borghi in Valtellina; Traona, nuovo volto all’argine dell’Adda: pista ciclopedonale, luci e ricariche e-bike. Invasione pacifica tra i borghi 3.500 visitatori celebrano le tradizioni di Traona, Cino e CercinoUn evento che fa cultura dei luoghi, che racconta storie, che valorizza le tradizioni: una prima assoluta che il pubblico, con l ... valtellinanews.it Traona, Cino e Cercino: un viaggio nel tempo tra gli antichi borghi della Costiera dei CechUn progetto che si conclude e un altro, ancora più ambizioso e allargato, pronto a partire: la Festa degli antichi borghi, che animerà il weekend del 25 e 26 aprile, segna un nuovo inizio per la Costi ... valtellinanews.it Se siete golosi ed amate I Borghi Antichi : - facebook.com facebook