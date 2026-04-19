TRAONA Sulla costiera dei Cech è tempo di " Festa degli antichi borghi ": un fine settimana (il 25 e 26 aprile) per rilanciare la zona del Morbegnese. L’evento è stato presentato nella Sala consiliare del Comune di Traona, dai sindaci dei tre Comuni coinvolti: Maurizio Papini per Traona, Basilio Lipari per Cino e Daniele De Pianto per Cercino. "Questo è l’evento per far conoscere tutto quello che il progetto Cech-In, finanziato con fondi del Pnrr, ha portato sul territorio, 12 interventi, molti dei quali già conclusi, e insieme per promuovere la costiera - ha esordito il sindaco Papini -. Ora l’obiettivo per i prossimi anni è di allargarlo a tutti i Comuni".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Festa degli antichi borghi. Una prima tutta sui Cech

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