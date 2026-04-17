Progetto Cech-In | presentata la festa degli antichi borghi

Viene annunciata la Festa degli antichi borghi, in programma per il weekend del 25 e 26 aprile, sulla Costiera dei Cech. L’evento si inserisce in un progetto che si conclude e apre la strada a un’iniziativa più ampia dedicata alla valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale. La manifestazione mira a coinvolgere le comunità dei borghi storici, offrendo un’occasione per riscoprire le radici e le caratteristiche di questi luoghi.

Un progetto che si conclude e un altro, ancora più ambizioso e allargato, pronto a partire: la Festa degli antichi borghi, che animerà il weekend del 25 e 26 aprile, segna un nuovo inizio per la Costiera dei Cech: un rilancio che punta sulla valorizzazione di cultura e tradizioni. L'evento è.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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