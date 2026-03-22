Ciclista 25enne muore dopo uno scontro frontale con moto ai Colli di San Fermo

Un ciclista 25enne residente a Villa di Serio ha perso la vita questa mattina, domenica 22 marzo, in un incidente stradale lungo la strada provinciale che collega Adrara San Rocco ai Colli di San Fermo. L’impatto, violentissimo, ha coinvolto anche un motociclista di 21 anni. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Tenenza di Seriate, il ciclista stava scendendo verso Adrara San Rocco quando, poco prima dell’incrocio per la chiesa di San Faustino ai “Morti di Bondo”, si è verificato il frontale con la moto che procedeva in senso opposto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, compresi l’elisoccorso e la Croce Blu di Sarnico, ma per il giovane ciclista non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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