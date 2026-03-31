Padova ciclista travolto da un' auto | morto

Un ciclista è morto dopo essere stato investito da un'auto a Padova. Dopo l'impatto, il corpo della vittima è finito in un fossato e i soccorsi non sono riusciti a salvarlo. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le forze dell'ordine e il personale sanitario, che ha constatato il decesso. La strada è stata chiusa al traffico durante le operazioni di rilievo.

Un ciclista è morto dopo essere stato investito da un'auto a San Giorgio in Bosco, nel Padovano, L'incidente è avvenuto poco dopo le 7 della mattina di martedì 31 marzo presso un incrocio tra due vie del comune euganeo. Il corpo dello sportivo, dopo l'impatto con il mezzo, è finito in un fossato dopo l'impatto. Non è ancora stata resa nota l'identità della vittima che è stata soccorsa prontamente dal personale sanitario che, però, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili el fuoco di Cittadella che hanno coadiuvato i sanitari nel recupero della salma. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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