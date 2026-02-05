Operaio morto schiacciato da una lastra in un’azienda a Cambiago

Un uomo di 57 anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro a Cambiago, nel Milanese. L’operaio, dipendente della Prismag, è stato schiacciato da una lastra poco dopo aver iniziato il suo turno. La scena è stata shockante: all’arrivo dei soccorritori, per lui non c’era già più niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire cosa sia successo esattamente.

È morto schiacciato da una lastra poco dopo aver iniziato il suo turno. L’ultima vittima della strage sul lavoro è un operaio di 57 anni della Prismag di Cambiago, nel Milanese. L’uomo, a quanto ricostruito finora, intorno alle 8 è stato travolto dalla lastra, per ragioni che dovranno ricostruire i carabinieri e il personale Ats, nell’impianto dell’azienda di via Castellazzo. Per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Subito dopo l’operaio è stato trasportato d’urgenza dai medici del 118 all’ ospedale di Verdellino e poi al Policlinico San Marco di Zingonia, nel Bergamasco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Operaio morto schiacciato da una lastra in un’azienda a Cambiago Approfondimenti su Cambiago Operaio Cambiago, operaio schiacciato da una lastra: ricoverato in fin di vita in ospedale Questa mattina a Cambiago, un operaio è stato schiacciato da una lastra durante il lavoro. Incidente sul lavoro nel Milanese, operaio schiacciato da una lastra: è in pericolo di vita Un uomo di 57 anni è stato travolto da una lastra in un impianto nel Milanese. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Cambiago Operaio Argomenti discussi: Incidente sul lavoro: travolto dal cemento, morto 57enne; Morto sul lavoro a Guidonia, Diego Paniccia, 55 anni, muore travolto da materiale per il cemento: sciopero di 8 ore dei colleghi; Incidente sul lavoro a Guidonia, oggi i lavoratori in sciopero; Tragico incidente sul lavoro a Guidonia, operaio 55enne muore travolto dal cemento mente pulisce un silo. Cambiago, operaio muore schiacciato da un macchinarioUn uomo di 57 anni è stato soccorso dentro l'azienda Pris-Mag e trasportato d'urgenza in ospedale ma i medici non hanno potuto fare nulla ... rainews.it Tragedia a Guidonia: Operaio Schiacciato e Morto sul LavoroUn operaio di 55 anni ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro a Guidonia, suscitando gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro. notizie.it Un altro operaio morto a Guidonia. Sciopero di solidarietà dei sindacati x.com GUIDONIA. OPERAIO MORTO, SINDACATI: ASSEMBLEA STRAORDINARIA E SCIOPERO DI SOLIDARIETA’ “Assemblea straordinaria e sciopero di solidarietà, le cui ore saranno trattenute e devolute alla famiglia di Diego Paniccia, il lavoratore 55enne, dipe facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.