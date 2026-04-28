Tragedia in SP80 | scivolata fatale dopo una frenata brusca verso l’auto

Un uomo di 64 anni ha perso la vita sulla strada provinciale 80, nei pressi dell’area industriale Aussa Corno. Secondo quanto riferito, l’incidente è avvenuto a seguito di una frenata improvvisa e di una successiva scivolata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta ancora indagando sulle cause dell’accaduto.

? Cosa sapere Il sessantaquattrenne Giorgio Pontoni muore sulla SP80 vicino all'area industriale Aussa Corno.. La scivolata dopo una frenata brusca verso un'auto ha causato l'impatto fatale.. Il tragico destino di Giorgio Pontoni, residente a Lestizza e nato nel 1962, si è consumato questa mattina lungo la direttrice che conduce verso l’area industriale Aussa Corno, dopo una violenta caduta avvenuta in prossimità di una rotatoria. L’uomo, che guidava il proprio scooter Malaguti Spidermax 500, stava percorrendo la strada provinciale SP80 con direzione Porpetto quando l’incidente ha improvvisamente cambiato corso. Secondo le ricostruzioni in corso, il conducente del mezzo a due ruote ha dovuto frenare con estrema decisione al suo arrivo alla rotonda, avvistando un’auto che procedeva sulla SS14 in direzione della zona industriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia in SP80: scivolata fatale dopo una frenata brusca verso l’auto Notizie correlate Troppo Toro, Parma: è una brusca frenataDisfatta per i crociati: una caduta fragorosa contro l'ex D'Aversa che incarta Cuesta. Tragedia in Val Verzasca: diciannovenne muore dopo una caduta fataleUn tragico incidente ha strappato la vita a un diciannovenne svizzero nella notte tra giovedì e venerdì, poco distante da Corippo.