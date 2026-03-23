Il silenzio di una domenica pomeriggio apparentemente identica a tante altre si è trasformato improvvisamente in un muro insormontabile, una barriera invisibile e gelida che ha separato per sempre il calore protettivo del nido familiare dall’abisso di una tragedia imponderabile. In quella penombra domestica, fatta di oggetti quotidiani, libri scolastici e piccoli ricordi d’infanzia che ancora popolavano gli angoli della stanza, un battito vitale si è spento lontano dagli sguardi, lasciando dietro di sé soltanto il peso insostenibile di domande destinate a restare prive di una risposta terrena. Un padre, guidato da un presentimento oscuro che... 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tragedia in casa, 15enne trovato senza vita in cameretta: è giallo

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