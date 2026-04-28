Tragedia all' imbarco per Ischia un uomo investito da un camion perde una gamba
Un uomo di 78 anni è stato investito ieri nel porto di Pozzuoli mentre si trovava in prossimità del traghetto diretto a Ischia. Durante le operazioni di manovra di un camion, l'anziano è stato colpito e ha subito gravi conseguenze. L'incidente ha richiesto l'intervento dei soccorsi, che hanno prestato assistenza sul posto. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'accaduto.
Un 78enne è stato investito ieri nel porto di Pozzuoli da un camion che effettuava le manovre per imbarcarsi sul traghetto diretto a Ischia. L'uomo, secondo quanto ricostruito, stava passeggiando lungo la banchina quando il mezzo pesante lo ha travolto provocandogli ferite alla gamba e al piede.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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