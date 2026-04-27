Nel tardo pomeriggio di domenica, nella zona dello Schiappone a Barano, sull'isola di Ischia, una donna è stata aggredita da un pitbull e ha subito la perdita di una gamba. L'animale è stato abbattuto dalla polizia intervenuta sul posto. La vittima è stata trasportata in ospedale con gravi ferite, mentre sul luogo sono arrivati i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

Tanta paura, un dramma e anche la consapevolezza che poteva finire in tragedia. Nel tardo pomeriggio di domenica, nella zona dello Schiappone a Barano, a Ischia, si è verificato un grave episodio che ha richiesto un intervento di soccorso articolato e prolungato. Una donna, la 43enne B.O., originaria dell’Europa dell’Est, è rimasta vittima di un’aggressione da parte di uno dei cani presenti nell’abitazione in cui si era recata. Secondo quanto emerso, la donna doveva occuparsi dei due pit bull appartenenti alla coppia, portando loro del cibo in assenza del compagno, attualmente ricoverato in ospedale. In un contesto che non lasciava presagire...🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Azzannata da un pitbull a Ischia, donna perde una gamba: animale abbattuto dalla polizia

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